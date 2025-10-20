PATRIMONI LOCAL
Canillo reobre Cal Federico com a símbol “artesanal” de la parròquia
L’antic molí elèctric, de l’any 1942, es converteix en una botiga de productes locals i artesanals per “mantenir la identitat del país”
El comú de Canillo va reinaugurar ahir, en el marc de la Fira de Bestiar i Artesania, l’edifici de Cal Federico, un dels immobles més emblemàtics de la parròquia, recuperat com a espai dedicat a la memòria històrica, la creació cultural i la promoció del producte artesanal del país. L’acte va comptar amb la presència de nombrosos veïns i representants institucionals, entre ells el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano; el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat, i el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé.
Construït l’any 1942, l’edifici va ser el primer molí elèctric d’Andorra i es considera actualment una de les poques peces patrimonials d’aquest tipus que es conserven en un estat òptim a la península Ibèrica. La rehabilitació, valorada en 270.000 euros dins d’un projecte global d’uns 1,3 milions que inclou l’adquisició del prat adjacent i de la guarderia comunal, permet reactivar-lo amb un doble propòsit: la preservació del patrimoni i l’impuls del producte local.
“Cal Federico és essencial per preservar la identitat del país i no podíem ser aliens a la iniciativa”
La planta baixa acollirà l’antic molí museïtzat i una agrobotiga de productes elaborats a la parròquia, fruit d’un conveni signat amb el Govern, que ha destinat 30.000 euros per a l’adequació de l’espai. Durant la inauguració, Xavier Espot va destacar la transcendència del projecte per a la preservació de la “identitat del nostre país”, tot defensant que “el Govern no podia ser aliè a aquesta iniciativa”. El cap de Govern també va voler agrair “la contribució del comú de Canillo i de la família propietària, i també als nostres artesans i als nostres agricultors”.
“Recuperar l’espai significa preservar la història, però també projectar-nos al futur”
Després de l’acte protocol·lari de signatura del conveni per la gestió de l’agrobotiga, el cònsol major, Jordi Alcobé, va celebrar que “des d’avui els pagesos tenen un lloc especial i amb història enmig del poble per oferir els seus productes d’Andorra amb total garantia de denominació d’origen”, i es va mostrar “molt satisfet que des de la terra es pugui arribar directament al consumidor final, sense dependre d’altres botigues del país o de fora”. Alcobé va anunciar que l’oferta inclourà també producte fresc, com carn d’Andorra, iogurts i formatges. Per la seva banda, Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i representant del Govern en l’operació, va remarcar que el projecte “permet identificar i dignificar els productors del país sota la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra”, fent cas a “una reivindicació de fa molt de temps del sector”.
La primera planta s’ha condicionat com a sala d’exposicions per a creadors i artistes locals. “Recuperar aquest espai significa preservar la nostra història, però també projectar-nos cap al futur, reforçant la nostra aposta per la conservació del patrimoni arquitectònic i cultural”, va afirmar Alcobé, i va remarcar que Cal Federico es concep com un espai on es podran organitzar exposicions, xerrades i la compra de producte de proximitat.