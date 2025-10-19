Esdeveniments
La Fira de Bestiar i Artesania de Canillo acull una cinquantena de parades
La cita ha estat marcada per l’absència d’animals, però amb una ampliació en el nombre d’expositors
Canillo ha acollit avui una nova edició de la tradicional Fira de Bestiar i Artesania, que ha atret una gran afluència de públic al Passeig del Telecabina i l’antic càmping Pla. Les mesures de prevenció sanitàries aprovades recentment pel Govern han impedit l’exposició d’animals, però el comú ha decidit mantenir la celebració ampliant el nombre d’expositors d’artesania, oficis i gastronomia fins a arribar a una cinquantena de parades.
La jornada ha començat amb la rebuda tradicional del Bisbe al Pont de Santa Creu, seguida de la inauguració oficial davant la Casa Comuna. L’acte ha estat presidit pel Copríncep Episcopal, Josep Lluís Serrano Pentinat, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i el cònsol menor, Marc Casal, acompanyats per membres del comú i pels ministres de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
Les activitats han inclòs el ball tradicional de l’Esbart de les Valls del Nord i la missa a l’església de Sant Serni, oficiada pel mateix Copríncep Episcopal i mossèn Ramon, que ha reunit nombrosos veïns, visitants i el Síndic General, Carles Ensenyat.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha fet un repàs a la història de la parròquia i al seu patrimoni cultural i arquitectònic, destacant que aquesta edició “ha tornat a demostrar que Canillo sap mantenir viva la seva tradició i el seu esperit comunitari”. El comú ha homenatjat al final de la missa el mossèn Ramon pel seu aniversari.