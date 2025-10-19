Esdeveniments
Èxit a la Festa de l’Ostra de Canillo amb totes les entrades exhaurides
L'acte reforça el vincle de germanor entre Canillo i el municipi francès d’Arès i ha reunit 450 persones
La Festa de l’Ostra de Canillo ha tornat a celebrar-se aquest dissabte a la nit amb un gran èxit de participació, després d’exhaurir les 450 entrades disponibles. L’acte ha estat organitzat per la conselleria de Promoció Turística i Comercial del comú de Canillo amb la col·laboració del municipi francès d’Arès. L'esdeveniment ha tingut lloc a l’aparcament de Sella i ha ofert un sopar popular amb productes típics d’ambdues localitats.
El menú ha combinat embotits d’Andorra amb una sopa tradicional d’Arès, acompanyada d’ostres i musclos procedents d’aquesta localitat francesa. Les actuacions musicals han contribuït a crear un ambient festiu i de convivència entre els assistents.
El cònsol del comú de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat “la importància d’aquest esdeveniment que, amb totes les entrades exhaurides, reafirma la seva consolidació com una activitat de referència i com a símbol de la fraternitat entre Canillo i Arès”. El conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, ha recordat que “entre els anys 2010 i 2014, en motiu de la fira del bestiar i artesania, es va convidar a les autoritats i ciutadans d’Arès a participar-hi amb una parada on s’oferia una degustació d’ostres, culminant l’any 2015 amb la creació de la Festa de l’Ostra”.
La celebració consolida un any més els vincles d’amistat i cooperació establerts entre Canillo i Arès arran de la carta de partenariat signada el 17 de febrer del 2001