Inauguració
Canillo reobre Cal Federico com a espai cultural i agrobotiga de producte local
La corporació i Govern signen el conveni de col·laboració per l'immoble
El comú de Canillo ha inaugurat aquest migdia Cal Federico, un dels edificis més emblemàtics de la parròquia, rehabilitat per convertir-se en un nou espai de memòria històrica, creativitat i promoció del producte artesanal d’Andorra. L’acte ha reunit nombrosos veïns i autoritats institucionals, entre elles el Copríncep Episcopal, el cap de Govern, Xavier Espot, el síndic general, Carles Ensenyat, i el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé.
Construït el 1942, Cal Federico va ser el primer molí elèctric del país i és avui un dels pocs que es conserven en un estat excepcional a la península Ibèrica. Després d’una reforma integral de 270.000 euros —dins d’un projecte global d’inversió d’uns 1,3 milions d’euros que inclou també l’adquisició del prat annex i la guarderia comunal— l’edifici recupera l’activitat amb una doble funció: preservar el patrimoni i impulsar el teixit econòmic local.
A la planta baixa es conserva l’antic molí, ara museïtzat, i s’hi ubica també una agrobotiga de productes elaborats a la parròquia, gràcies a un conveni signat avui mateix amb el Govern, que hi aporta 30.000 euros per al seu condicionament. El cap de Govern, Xavier Espot, ha remarcat la importància de Cal Federico en l'objectiu de preservar i impulsar la "identitat i pervivència de la del nostre país", remarcant que "el Govern no podia ser aliè a aquesta iniciativa". Espot també ha volgut agrair "la contribució del comú de Canillo i de la família propietària, i també als nostres artesans i als nostres agricultors". Per altra banda, Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo, ha destacat que “des d’avui els pagesos tenen un lloc especial i amb història enmig del poble per oferir els seus productes d’Andorra amb total garantia de denominació d’origen”, ha destacat el cònsol major, que s’ha mostrat “molt satisfet que des de la terra es pugui arribar directament al consumidor final, sense dependre d’altres botigues del país o de fora”.
Alcobé ha remarcat que l’espai inclourà també producte fresc com carn d’Andorra, iogurts o formatges, i que la gestió comercial recaurà en una entitat especialitzada “per garantir dinamisme i professionalitat”.
La primera planta s’ha habilitat com a sala d’exposicions oberta a creadors i artistes locals. “Recuperar aquest espai significa preservar la nostra història, però també projectar-nos cap al futur”, ha afirmat Alcobé, que ha subratllat que Cal Federico neix com un espai polivalent on es podran fer exposicions, xerrades i compra de productes típics de proximitat.
Amb aquesta inauguració, el comú reafirma la seva aposta per la sostenibilitat, la identitat de poble i la dinamització del sector primari i artesanal de Canillo.