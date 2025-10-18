ESCALDES-ENGORDANY
Dolsa desvincula l’exposició retirada de l’expedient contra David Pérez
El cònsol menor afirma que l’incompliment del contracte per part de la concessionària dels pàrquings va motivar l’expulsió del conseller de la junta de govern
El cònsol menor d’Escaldes, Quim Dolsa, va desvincular ahir en declaracions al Diari l’expulsió del conseller David Pérez de la junta de govern, el mes de juliol passat, de la retirada del quadre amb una portada de Charlie Hebdo de l’exposició La censura és la comissària d’aquesta exposició, que va tenir lloc al maig.
Segons el parer de Dolsa, el detonant va ser la gestió de l’empresa Empark –concessionària dels aparcaments comunals i administrada per Pérez–, que hauria reconegut al maig haver rebaixat les tarifes el desembre anterior incomplint el contracte, una pràctica que, segons el cònsol, es considera una falta molt greu. Arran d’aquesta infracció el comú va obrir un expedient a la societat.
A més, Dolsa va justificar la suspensió de feina de la cap d’informàtica del comú, parella de Pérez, i va afirmar que l’administració la considera sospitosa d’haver filtrat informació confidencial. El cònsol va rebutjar qualsevol motivació venjativa i va subratllar que el conflicte no té res a veure amb l’exposició retirada, sinó amb una situació que va qualificar de “molt més greu”. En aquest sentit, va posar l’accent en la relació directa entre el conseller i la gestió de l’empresa concessionària, així com en la responsabilitat de la seva parella dins del comú com a responsable dels sistemes informàtics.
David Pérez, per la seva banda, va defensar durant aquesta setmana en declaracions als mitjans la seva parella i va atribuir que l’apartessin de la majoria comunal a una represàlia per haver denunciat la retirada del quadre de Charlie Hebdo, que considera un acte de censura. El conseller va negar que la seva companya hagués extret informació confidencial amb l’objectiu de beneficiar-lo i va carregar contra la direcció de Rosa Gili, a qui acusa de governar “d’una manera autoritària”.
Pérez, que ja ha anunciat que pròximament passarà al grup mixt, manté que l’actuació del comú ha estat motivada per qüestions estrictament polítiques. Tot i això, la també consellera comunal i membre del Partit Socialdemòcrata Maria Carriço continuarà integrada en el grup de la majoria. En la darrera sessió de consell Pérez ja va desmarcar-se del posicionament de la majoria abstenint-se en dos punts de l’ordre del dia. El conseller va argumentar aleshores que no disposava de la informació necessària perquè no se li havien lliurat els acords de la junta de govern, de què va ser apartat aquest estiu.
CONTRADICCIONS
- L'EXPOSICIÓ NO HI TÉ RES A VEURE, SOSTÉ DOLSA. El cònsol menor desvincula l’expulsió del conseller David Pérez de la junta de govern de la retirada del quadre de la portada de ‘Charlie Hebdo’, de què el conseller va desvincular-se.
- PÉREZ HO VINCULA A LA PORTADA. Pérez atribueix que l’apartessin a una represàlia per haver denunciat la retirada de la portada de ‘Charlie Hebdo’. També nega que la seva companya hagi retirat informació confidencial del comú.
- EMPARK HAURIA RECONEGUT LA FALTA. El cònsol menor afirma que Empark, concessionària dels aparcaments comunals, ha reconegut haver abaixat les tarifes, una falta considerada molt greu, segons el contracte.