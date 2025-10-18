CANILLO
El comú i el Govern inauguren la rehabilitada Cal Federico
Cal Federico, a Canillo, s’inaugura demà a un quart de dues de la tarda amb la descoberta de la placa commemorativa. L’acte també inclourà la signatura d’un conveni de col·laboració entre el comú de Canillo i el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. Aquest acord referma el compromís de les institucions per impulsar accions conjuntes en matèria de sostenibilitat, desenvolupament rural i gestió del medi natural.
Durant el dia també se celebrarà la Fira de bestiar i artesania, amb una jornada plena d'activitats destinades a revalorar i promoure, entre altres coses, el sector ramader, la cultura popular i el producte local. La fira s'allargarà de nou del matí a quatre de la tarda i comptarà amb diversos actes destacats al llarg del matí i el migdia.
Durant el dia també se celebrarà la Fira de bestiar i artesania, amb una jornada plena d’activitats destinades a revalorar i promoure, entre altres coses, el sector ramader, la cultura popular i el producte local. La fira s’allargarà de nou del matí a quatre de la tarda i comptarà amb diversos actes destacats al llarg del matí i el migdia.