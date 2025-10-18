ESCALDES-.ENORDANY
Canvis demà a les línies de l’autobús comunal
Modificacions a les línies d’EE Bus per demà per la cursa Andorra Cycling Masters. La línia Engolasters veurà afectats els serveis entre 11.30 i 13.15 h, amb sortida i arribada des de Santa Anna. S’anul·len les parades Caldea, plaça Coprínceps, Policia, la Unió, Dama de Gel i Arnaldeta de Caboet, i es fixen com a alternatives carretera d’Engolasters, la cruïlla d’Engolasters i la Tosca. A les línies Sant Jaume i Vilars, l’horari afectat és entre 11.30 h i 12.45 h. S’anul·len Arnaldeta de Caboet, plaça Coprínceps, Creu Blanca i Dama de Gel, i com a alternativa s’habilita Esteve Albert.