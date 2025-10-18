Cultura
Art i música omplen Escaldes en el segon dia de les Jornades del Vidre
El programa d'avui ha combinat tallers participatius, exposicions i l’espectacle sensorial "Sons de vidre"
La plaça Coprínceps d’Escaldes ha estat avui l’escenari del segon dia de les XIII Jornades d’Arts del Vidre. L’espai ha rebut veïns i visitants que han pogut gaudir d’activitats interactives i de l’espectacle musical "Sons de vidre", a càrrec de Pere Rubies, una proposta sensorial que combina música, melodia i elegància amb peces de vidre com a instruments.
L’Escola Tèxtil i de Vidre ha organitzat durant el matí un curs pràctic de vidre al microones, impartit per la vidriera Jaqueline Noleto. L’Espai Caldes també ha mantingut oberta l’exposició Arts del vidre, amb catorze obres d’artistes convidats, així com una mostra dels treballs elaborats per l’alumnat de l’escola.
Les jornades estan organitzades pel comú en col·laboració amb l’Escola Tèxtil i de Vidre i continuaran demà amb noves activitats orientades a posar en valor el treball artesanal i contemporani amb el vidre com a matèria artística i patrimonial.