LA MASSANA
Arrenca el Vide Dressing amb la previsió de vendre més de 5.000 peces
Uns vuitanta paradistes participen en aquesta edició, la del 10è aniversari
El mercat de roba i complements de segona mà Vide Dressing va obrir ahir a la tarda a la Massana amb un ple total de paradistes i una notable afluència de visitants. L’esdeveniment, que arriba enguany a la desena edició, consolida el seu èxit com a cita de referència per als amants de la moda sostenible i l’economia circular. La seu de l’esdeveniment és, un any més, l’edifici comunal de la Closeta.
Segons va destacar la consellera de Dinamització Comercial, Bet Rossell, en declaracions als mitjans, l’esdeveniment contribueix a “posar de moda la roba de segona mà i a dinamitzar la parròquia, ja que durant tot el cap de setmana s’espera un públic nombrós” al mercat de segona mà.
En total, hi participen una vuitantena de paradistes, molts dels quals repeteixen edició rere edició. Les peces a la venda són de segona mà i provenen majoritàriament dels armaris de les mateixes venedores, així com d’amics i familiars. El públic pot trobar-hi roba de totes les marques, estils i talles, a més de complements, calçat i bosses de mà. L’únic requisit per participar-hi és que tots els articles estiguin nets i en bon estat.
En les darreres edicions, el mercat ha aconseguit donar una segona vida a més de 5.000 peces, una xifra que s’espera assolir de nou aquest cap de setmana.
Els horaris d’obertura són demà de deu del matí a vuit del vespre i diumenge de deu del matí a dues de la tarda.
Els paradistes tenen llibertat per fixar els preus, tot i que es recomana que siguin baixos per afavorir les vendes i, per tant, la reutilització de les peces. També han de comprometre’s a mantenir la parada oberta durant tot el cap de setmana i respectant els horaris d’obertura i tancament.
L’esdeveniment –ara se celebra a l’inici de cada temporada– ha pres tanta volada que cada vegada més paradistes hi volen participar. La majoria de places de paradista se solen adjudicar en poques hores.