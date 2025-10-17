La Massana
El Vide Dressing inaugura la desena edició amb una vuitantena de parades
El mercat estarà obert dissabte de 10 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores
El mercat de roba i complements de segona mà, el Vide Dressing de la Massana, ha obert aquest divendres a la tarda les portes de la seva desena edició amb una vuitantena de parades i una bona afluència de visitants. L'esdeveniment, ja consolidat al calendari comercial de la parròquia, manté el seu objectiu de promoure la reutilització de peces i fomentar l’economia circular.
"Arribem a la desena edició amb la satisfacció d’estar contribuint a que la roba de segona mà s’hagi posat de moda i fomentar d’aquesta manera l’economia circular, al mateix temps que dinamitzem la parròquia", ha destacat la consellera de Dinamització Comercial, Bet Rossell, que ha remarcat també la previsió d’un nombrós públic durant tot el cap de setmana.
La majoria dels articles a la venda provenen dels armaris dels mateixos expositors, així com dels seus amics i familiars. Els visitants poden trobar-hi roba de tot tipus, marques, estils i talles, a més de complements, bosses de mà i calçat, sempre amb la condició que estiguin en bon estat i nets.
