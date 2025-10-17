La Quinzena de la Nova Cuina Canillenca acull 9 restaurants

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Nou establiments de Canillo oferiran menús especials en la segona edició de la Quinzena de la Nova Cuina Canillenca, que se celebrarà del 19 d’octubre al 9 de novembre. La iniciativa, que enguany es presenta amb el lema Sabors i aromes de casa, vol revalorar la gastronomia local i el producte de proximitat, així com consolidar-se com una cita de referència per al sector de la restauració de la parròquia.

El projecte es reforça, després de la primera edició del 2023, amb la participació de restaurants de Canillo, el Tarter, Soldeu i la vall d’Incles.