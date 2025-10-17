ESCALDES-ENGORDANY
Pérez nega que la seva parella compartís informació sensible
El conseller comunal acusa Gili de tenir tics “d’autòcrata”
El conseller de la majoria d’Escaldes David Pérez va defensar ahir la seva parella, cap d’informàtica, afirmant que és mentida que hagi tret documentació sensible per afavorir-lo a ell, tal com va avançar el Diari, i va apuntar que li donarà suport “en tot el que faci falta”. Així ho va explicar al matí al programa Avui serà un bon dia, de Gabriel Fernàndez, a RTVA, tot assenyalant que “l’únic que puc dir és que la meva dona fa 29 anys que treballa al comú d’Escaldes com a cap d’informàtica. Ha treballat amb diversos grups que, segurament, no són de la meva corda política i mai no hi ha tingut cap problema”.
Pérez considera que el fet que se l’hagi apartat de la majoria és una “revenja en tot regla”, per haver protestat perquè Rosa Gili censurés una portada de la revista Charlie Hebdo. El conseller creu, en relació amb la cònsol major, que “el que no pots fer és governar d’aquesta manera autoritària i amb aquests tics que per a mi són d’autòcrata”. Pérez també va deixar entreveure que aviat passarà al grup mixt de la corporació.
En la darrera sessió de consell de comú, Pérez va abstenir-se en la votació de dos punts de l’ordre del dia i va desmarcar-se del posicionament de la majoria. El motiu? No disposava de la informació necessària per poder-se pronunciar perquè la majoria no li havia lliurat els acords de la junta de govern.