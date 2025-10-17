Escaldes-Engordany
L'Espai Caldes inaugura la XIII Jornades de l'Art del Vidre amb una exposició de mestres vidriers
La mostra es complementa amb una exhibició dels treballs dels alumnes del taller de vidre de l’Escola Tèxtil i de Vidre del comú
La XIII edició de les Jornades de l'art del vidre, organitzada pel comú d’Escaldes-Engordany, en col·laboració amb l’Escola Tèxtil i de Vidre del mateix comú, ha inaugurat aquest divendres amb l'exposició a l'Espai Caldes de catorze obres dels artistes convidats. Segons el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, les jornades representen una oferta "molt pròpia i diferenciadora" del registre cultural del comú, ja que afavoreixen el treball artesanal i contemporani amb el vidre com a matèria artística i patrimonial. A més, és l'exposició s'ha complementat amb una mostra dels treballs dels alumnes del taller de vidre de l’Escola Tèxtil i de Vidre del comú, realitzats durant el curs.
L'acte va cloure amb la ponència de la presidenta de l'associació Catalana de les Arts del Vidre, Núria Torrente, sobre 'Les tècniques del vidre artesanal, patrimoni cultural immaterial de la humanitat'. Torrente ha assegurat que aquest "espai digne" de les jornades ofereix una oportunitat de fer "divulgació al públic fora del món del vidre" i també "serveix com un punt de trobada fantàstic". Durant la intervenció, la presidenta de l'ens ha matisat totes i cada una de les tècniques "considerades patrimoni cultural i material de la humanitat per la Unesco" de la majoria dels autors que han participat en la mostra professional. "Tenim socis, no només a Catalunya sinó que també a la resta d'Espanya i arreu del món. Hi ha molts dels artistes del vidre que formen part de la nostra associació", ha apuntat.
El conseller ha destacat la importància de l'acte bianual. "Són 26 anys. Això ja dona una perspectiva de la importància que té per a nosaltres i crec que amb vidre, pròpiament, és únic a la parròquia d'Escaldes-Engordany", ha celebrat Closa.
Un viatge de papallona
L’artista aragonesa Susana Martín, que treballa el vidre des de fa més de trenta anys, presenta a la mostra tres peces estretament vinculades entre si, inspirades en la natura i en el riu Ebre, l’entorn on viu i que alimenta la seva creativitat. “Després de les crescudes, el riu deixa enredats de branques i herbes que es van teixint entre allò que hi ha, i això m’agrada molt, aquest efecte com si el riu anés teixint tèxtils. Ho he fet en vidre, un material amb què pots explicar moltes coses: la seva fragilitat, la seva transparència... és molt bonic”, explica l’artista. Aquesta connexió entre l’aigua, la matèria i la fragilitat es tradueix en obres que evoquen el flux de la vida i la seva constant transformació.
Entre les tres creacions, una destaca especialment: les papallones, una peça autobiogràfica que simbolitza els darrers tres anys de la seva vida. “Em sentia una mica cuc, després vaig passar a pupa i ara ja em sento papallona. Per això hi ha papallones que voleien entre les peces”, afirma Martín. Per a l’artista, exposar a Andorra representa una oportunitat de visibilització i reconeixement del seu ofici. “És una manera de donar-nos visibilitat, de sortir de la zona de confort del dia a dia, de la producció comercial, i de poder treure allò que portes dins i explicar-ho a través d’una obra. Ser a Andorra i en aquest espai és meravellós. Treballar el vidre és un ofici preciós.”
Patrimoni en forma de vidre bufat
L'endemà l'Escola Tèxtil i de Vidre organitzarà un curs de vidre al microones, a càrrec de la vidriera Jaqueline Noleto, de 9 a 12 hores. A l'Espai Caldes es podrà tornar a veure l'explosió de les catorze obres 'Arts del vidre' de 10 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores. L'acció es trasllada a la Plaça Coprínceps a les 12 hores i a les 17 hores amb un espectacle musical a càrrec de Pere Rubies 'Sons de vidre', una experiència sensorial "que combina melodia i elegància".
A més, s'obriran quatre espais de demostració artística, de 12 a 14 hores, 'Bufar i fer ampolles' amb Ferran Collado, una demostració de vitralls de llum amb Xavier Asensio, un taller d'iniciació a la tècnica Tiffanis a càrrec de Roser Box i, per acabar, un taller interactiu de música amb copes de vidre amb Rubies, després del seu espectacle. Durant la tarda, de 16 a 18.30 hores, es tornarà a dur a terme una segona tanda de les demostracions.
Les Jornades clouran amb una ponència de l'artista Pilar Aldana-Méndez, qui té una quarantena d'obres monumentals repartides arreu del món. "Ens parlarà sobretot de la seva trajectòria i la seva intervenció a la Sagrada Família”, ha destacat la responsable de Cultura, Anna Allué. L'acte 'Vidre. Llum. Presències. Instants' es durà a terme a l'Espai Caldes a les 19 hores i busca ser un moment de recerca i reflexió sobre la creació vidriera.
Enguany, participen en l'edició els mestres artesans Pilar Aldana-Méndez; l'artista brasilera Jaqueline Noleto; el barceloní Oriol Marí; el bufador de llum, Xavier Asensio; l'artista Kiara Pelissier; Núria Torrente; el duo artístic Agapurni, compost pels artesans Patrícia Naranjo i Andrés Belloví; el tàndem de Mayte Estévez i Carlos Fernandes amb Vitriòlics; l'artista Vivian Alarcón; l'aragonesa Susana Martín; el vidriaire Rogerio Baggio; l'artesà Ferran Collado; l'argentí Eduardo Nieto i l'artista Roser Box.