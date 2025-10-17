ESCALDES-ENGORDANY
Els motoristes enxampats al Madriu s’enfronten a multes de 150 euros
Les infraccions van ser registrades pels banders dimecres d’aquesta setmana i el comú escaldenc ja n’ha estat informat
Els banders han aixecat atestat contra sis persones per presumptament circular amb motocicletes de trial per la vall del Madriu-Perafita-Claror. Tot i que el cos no està facultat per la llei per sancionar, sí que pot registrar les infraccions i notificar-les a les institucions pertinents perquè decideixin si cal multar o no. En aquest cas, l’atestat ja ha estat tramès al comú d’Escaldes-Engordany, l’administració competent en aquest cas. Els tècnics hauran de valorar el dossier en els pròxims dies.
El cos va constatar els fets dimecres. Divendres de la setmana passada també s’hauria enxampat in fraganti un grup de sis ciclistes infractors més. Segons l’article segon de l’ordinació de prohibició de l’accés rodal al territori d’administració única d’Escaldes-Engordany a la vall del Madriu-Perafita-Claror, es prohibeix “l’accés i la circulació” de “vehicles rodats, siguin o no motoritzats”, en la zona protegida per la llei. Incomplir aquesta interdicció se saciona amb 150 euros, que s’incrementa a 300 en cas de reincidència.
Els supòsits
Els vehicles exclosos de la prohibició són els dels serveis oficials de seguretat, els sanitaris i els de prevenció i extinció d’incendis; els vehicles adscrits al Govern o al comú, sempre que estiguin prestant a la vall un servei públic de la seva competència; previ acord amb el comú, els vehicles adscrits al comú d’Andorra la Vella quan necessitin accedir a camins de muntanya, tallafocs i similars, i amb prèvia autorització per part del comú i sempre amb caràcter excepcional, els vehicles privats en cas de detectar a la vall caps de bestiar malalts o morts o per altra situació de reconeguda urgència o necessitat. L’ordinació afegeix que es privilegiarà l’ús d’helicòpter quan sigui possible. Cap de les excepcions anteriors permet ni als motoristes ni als ciclistes identificats circular per la vall.
L’entorn protegit del Madriu va ser inscrit el 2004 a la llista del patrimoni mundial de la Unesco pel seu valor universal excepcional en l’àmbit de la cultura. El 2012 el comú d’Escaldes va aprovar l’ordinació reguladora de l’accés motoritzat al medi natural, en què ja es prohibia la circulació a la zona mentre l’òrgan competent no aprovés una ordinació específica per a la vall. Aquest text va entrar en vigor l’agost del 2022.
L’any passat el cos de banders va registrar deu atestats en tasques de control de vehicles motoritzats al medi natural i va fer 42 sortides de vigilància per a la prevenció d’infraccions.
En els últims anys els comuns han fet un esforç regulador per posar ordre a l’accés motoritzat a les zones de muntanya. La normativa vol ajudar a conservar els entorns naturals i a fer-hi compatibles tots els usos permesos, dels ramaders als esportius.
LA NORMATIVA
- Sis motoristes identificats pels banders. Els banders van identificar dimecres sis motoristes que circulaven per la vall del Madriu, en territori escaldenc. Divendres de la setmana passada van enxampar sis ciclistes.
- Sancions de 300 euros per als reincidents. Incomplir la normativa comunal en matèria d’accés rodat a la vall se sanciona amb una multa de 150 euros. L’import s’incrementa a 300 euros si l’infractor és reincident.