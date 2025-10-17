ANDORRA LA VELLA
El concurs El Nutriplat del Xef promou l’alimentació saludable
El comú, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes, ha impulsat el concurs gastronòmic El Nutriplat del Xef, amb l’objectiu de posar en valor la restauració local i fomentar una alimentació saludable, equilibrada i sostenible. La iniciativa, que s’emmarca dins el projecte Cuinem el futur d’Andorra la Vella, coincideix amb el Dia mundial de l’alimentació.
La proposta està oberta a tots els establiments de la parròquia, que entre l’octubre i el novembre hauran de presentar un plat saludable inspirat en la dieta mediterrània, amb una fitxa explicativa, fotografia i descripció. El concurs comptarà amb quatre categories: plat més saludable i equilibrat, més sostenible, més creatiu i original, i premi del públic. Totes les receptes es recolliran en un llibret.