ESCALDES-ENGORDANY
Caldea reparteix prop de 810.000 euros en dividends
Caldea reparteix prop de 810.000 euros en dividends entre els accionistes, tal com es va aprovar durant la darrera assemblea general ordinària, celebrada a l’estiu i en què també es va presentar el pla estratègic 2025-2030, segons va informar l’empresa en un comunicat. Aquesta xifra representa el 45% dels beneficis obtinguts per la societat durant l’exercici del 2024, que es distribuiran amb uns 16,5 euros per a cadascuna de les prop de 49.000 accions de la societat.
La societat de capital mixt de Caldea compta amb prop de 2.000 accionistes, entre els quals destaquen, com a socis majoritaris, el comú d’Escaldes-Engordany, Creand i Andbank, a més d’un ampli ventall d’inversors privats, segons recorda la societat en un comunicat.