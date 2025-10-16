ANDORRA LA VELLA
Torna la Fira del 24 al 26 d’octubre amb 197 expositors al Parc Central
L’estand de la corporació proposarà als visitants que aportin els seus suggeriments sobre el futur de la parròquia
La Fira d’Andorra la Vella ja és aquí. La 46a edició d’un dels grans esdeveniments del calendari nacional torna la setmana que ve –del 24 al 26 d’octubre– al Parc Central amb 197 expositors, tres més que el 2024, i 12.000 metres quadrats dedicats a la innovació, la promoció econòmica i l’associacionisme. “La Fira és més que una exposició comercial: és un espai de convivència, de retrobament i de descoberta. Durant tres dies impulsa el comerç, la restauració i l’hostaleria, i genera un impacte directe en l’activitat econòmica i turística de la parròquia”, va afirmar el cònsol major, Sergi González. Més de 77.000 persones van passar per la Fira l’any passat i, en aquesta nova edició, es preveu repetir l’èxit de participació i l’impacte.
Tot el teixit comercial i les entitats de la societat civil hi estaran representats. Concretament, hi haurà 45 expositors comercials, divuit de productors agroalimentaris, 61 parades al mercat artesanal, 21 estands exteriors i dotze concessionaris, a banda de les entitats que hi prendran part. Les 52 associacions socials i culturals oferiran 29 actuacions a l’escenari central, amb activitats que aniran des de la música i la dansa tradicionals fins a exhibicions esportives i propostes urbanes. “La Fira d’Andorra la Vella és una festa de la nostra identitat, de la nostra cultura i del nostre futur. És un punt de trobada que uneix generacions, connecta tradició i innovació, i ens recorda que som una comunitat viva i dinàmica”, va remarcar la cònsol menor, Olalla Losada.
El pressupost que la corporació destina aquest any a la cita s’enfila a 530.000 euros, una xifra semblant a la de les darreres edicions (no s’he n’ha incrementat l’import i només s’ha ajustat a la inflació). La Fira obrirà dissabte i diumenge d’onze del matí a nou de la nit, mentre que diumenge tancarà a les set, una hora abans que l’any passat. Com que aquesta darrera franja horària no era gaire concorreguda, els comerciants van demanar a la corporació de plegar abans per poder disposar de prou temps per desmuntar els estands.
Participació
Com cada any, un dels estands més destacats de la Fira serà el del comú. Concebut com un espai participatiu, lúdic i pedagògic i sota el lema L’Andorra la Vella del futur, els visitants podran participar en un recorregut interactiu amb quatre estacions temàtiques –mobilitat i espais públics, comunitat i innovació, cultura i participació, i entorn natural i esport–, en què podran fer suggeriments sobre el futur de la parròquia. En acabar el recorregut, cada persona podrà dipositar la seva elecció en uns tubs de metacrilat que representen diferents models de parròquia. Alguns dels projectes principals que s’hi plantejaran seran el pla d’urbanisme i l’Espai Capital.
Aquesta darrera infraestructura, justament, haurà d’acollir la Fira en el futur, així com la resta de grans esdeveniments del país. González va recordar que l’Espai Capital permetrà estalviar-se els costos derivats del muntatge de la carpa, així com els perjudicis per a la mobilitat provocats pel transport del material amb tràilers pel centre de la parròquia.