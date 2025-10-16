ANDORRA LA VELLA
Suspensió temporal de noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell
El comú vol repensar i reordenar l’espai públic a l’eix comercial de la capital
El comú d’Andorra la Vella ha aprovat la suspensió temporal de noves llicències d’instal·lació de terrasses a l’avinguda Meritxell, en el tram comprès entre el carrer de la Unió i la plaça de la Rotonda. La mesura, que va entrar en vigor ahir amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), es mantindrà vigent mentre es modifica el reglament de terrasses del 28 de juny del 2018.
Aquesta decisió afecta únicament la zona exclusiva de vianants de l’avinguda, i respon a la voluntat de la corporació de repensar la configuració i l’ús de l’espai públic d’aquest eix comercial clau de la parròquia.
El comú treballa actualment en la revisió del pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia que, com destaca la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, té entre les seves prioritats facilitar la mobilitat a peu. “Les inspeccions que s’han fet a la zona han constatat la necessitat de reordenar els fluxos en moments de gran afluència de vianants”, explica la consellera.
Mosquera recorda igualment que, amb l’actualització de l’ordinació reguladora de les terrasses annexes als establiments d’hostaleria que va ser aprovada l’any 2024, ja es van introduir millores orientades a afavorir la convivència amb el veïnat i a fomentar una integració més acurada de les terrasses dins de l’espai urbà. “Ara fem un pas més per revisar un reglament que cal adaptar a la realitat actual de l’avinguda Meritxell i als objectius urbanístics que ens hem fixat com a corporació”, apunta.
El comú, en definitiva, vol assegurar que el futur marc normatiu comunal respongui a una visió global de l’avinguda Meritxell, una de les principals artèries comercials del país, on conviuen establiments de restauració, comerços i espais de pas molt transitats.