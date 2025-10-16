Gastronomia
Nou establiments participen en la segona edició de la Quinzena de la Nova Cuina Canillenca
L'esdeveniment se celebrarà del 19 d’octubre al 9 de novembre
Nou establiments de Canillo oferiran menús especials dins la segona edició de la Quinzena de la Nova Cuina Canillenca, que se celebrarà del 19 d'octubre al 9 de novembre. La iniciativa, que enguany es presenta amb el lema "Sabors i aromes de casa", vol posar en valor la gastronomia local i el producte de proximitat, consolidant-se com una cita de referència per al sector de la restauració de la parròquia.
El projecte es reforça, després de la primera edició del 2023, amb la participació de restaurants de Canillo, el Tarter, Soldeu i la Vall d’Incles, que presentaran propostes gastronòmiques pròpies elaborades amb ingredients del territori. "La qualitat i la varietat de les propostes es mantenen altes, i tots els establiments comparteixen la voluntat de treballar amb productes de proximitat", ha destacat el conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella.
La iniciativa té com a objectiu dinamitzar el sector fora de la temporada alta i enfortir la identitat gastronòmica de la parròquia. Els menús incorporen productes com bolets, caça, carn de ramaderia local, formatges del país, verdures de temporada o embotits tradicionals. A través de la cuina, es vol transmetre la riquesa d’un territori que combina tradició, sostenibilitat i creativitat culinària.