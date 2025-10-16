Salut
Andorra la Vella i el Col·legi de Dietistes impulsen un concurs per promoure l’alimentació saludable
La iniciativa 'El nutriplat del xef' vol posar en valor la restauració i gastronomia local
El comú d’Andorra la Vella, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes, ha impulsat el concurs gastronòmic El Nutriplat del Xef, amb l’objectiu de posar en valor la restauració local i fomentar una alimentació saludable, equilibrada i sostenible. La iniciativa, que s’emmarca dins el projecte Cuinem el futur d’Andorra la Vella, coincideix amb el Dia Mundial de l’Alimentació.
La proposta està oberta a tots els establiments de la parròquia, que entre octubre i novembre hauran de presentar un plat saludable inspirat en la dieta mediterrània, amb una fitxa explicativa, fotografia i descripció. El concurs comptarà amb quatre categories: plat més saludable i equilibrat, més sostenible, més creatiu i original, i premi del públic. Totes les receptes es recolliran en un Llibret de Receptes Saludables d’Andorra la Vella, que inclourà una valoració nutricional de cada proposta.
"El concurs vol demostrar que gastronomia i salut poden anar de la mà, amb una cuina creativa, equilibrada i propera", ha destacat la vicepresidenta del col·legi, Berta Jiménez. Mentre que el cònsol major, Sergi González, ha apuntat que "el concurs és una oportunitat per sumar esforços, generar identitat i consolidar Andorra la Vella com a referent gastronòmic del país".