La Massana
El Vide Dressing Tardor celebra aquest cap de setmana el seu desè aniversari
Hi haurà una vuitantena de parades de roba i complements de segona mà
El mercat de roba i complements de segona mà Vide Dressing de la Massana arriba aquest cap de setmana a la seva desena edició de tardor. L’esdeveniment arrencarà divendres 17 d’octubre, a les 16 hores, amb un recorregut de les autoritats comunals per les zones d’estands instal·lades a la Closeta i a les Fontetes. El mercat obrirà fins a les 20 hores divendres, de 10 a 20 hores dissabte i de 10 a 14 hores diumenge.
Hi participaran una vuitantena de parades amb productes que van des d’abrics i vestits fins a bosses de mà o bijuteria. El requisit per participar és que la roba i complements estiguin nets i en bon estat. L’objectiu del Vide Dressing és promoure l’economia circular i donar una nova vida als articles: de mitjana, es dona sortida a unes 5.000 peces per edició.
"Després d’una dècada, el Vide Dressing ha creat hàbits de consum sostenible", afirma la consellera de Dinamització, Bet Rossell, que destaca l’augment de públic interessat en la moda de segona mà i les peces exclusives. El mercat es fa dues vegades l’any, a la primavera i a la tardor, coincidint amb els canvis d’armari.