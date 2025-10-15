ORDINO
El vi d’Andorra i el català, convidats de luxe de la Mostra Gastronòmica
Una vintena de restaurants participaran en l’esdeveniment els pròxims 8 i 9 de novembre
La Mostra Gastronòmica d’Andorra tornarà a Ordino el cap de setmana del 8 i 9 de novembre vinent per celebrar la seva 33a edició amb la participació d’una vintena de restaurants i diverses novetats. De fet, una de les més rellevants serà –com ja es va fer l’any passat amb el formatge– el fet que el vi serà el producte protagonista i convidat d’enguany. Aquesta elecció farà que molts dels plats que els cuiners prepararan durant la mostra estiguin elaborats amb vi, reduccions de vi o similars. Les entrades tenen un preu anticipat de 42 euros per als adults i de 20 euros per als infants.
A més, l’espai Ordino Gourmet comptarà amb la presència de viticultors que exposaran i presentaran els seus vins al públic. “Un altre dels trets característics o fets importants relacionats amb el vi és que comptarem amb la col·laboració de l’Incavi (l’Institut Català de la Vinya i el Vi), i seran ells qui ens proporcionaran tots els vins –tots de la DO Catalunya– que els comensals podran degustar durant el dinar i la mostra”, va assenyalar el representant de Menja’t Andorra, Toni Corominas, durant la presentació, qui també va avançar que un dels tasts de vins es farà a càrrec del Celler Casus Belli, d’Ordino.
Per altra banda, la mostra també comptarà amb un jurat professional format per crítics gastronòmics d’alt nivell, com ara el crític de La Vanguardia Josep Vilella, l’experiodista de TV3 Joan Besson i l’expert en gastronomia local Josep Lluís Trabal. Aquest jurat, més enllà del tradicional premi de votació popular –que es manté–, encapçalarà un nou guardó per escollir el millor plat de la mostra. També hi participaran dos restaurants distingits amb Estrella Michelin: el restaurant Fonda Xesc del Ripollès i l’establiment gastronòmic Ibaya, ubicat a l’Sport Hotel Hermitage.
Finalment, una altra de les novetats destacades és que el Saló Ordino Gourmet canviarà d’ubicació i se celebrarà al carrer Major, amb l’objectiu de guanyar visibilitat i, de retruc, afavorir les vendes. “Les famílies d’Ordino segueixen reunint-se al voltant de la taula de la Mostra Gastronòmica. És una tradició i una data assenyalada al calendari. I això ens fa sentir orgullosos i ens motiva a continuar oferint-la, tot i que és cert que últimament han sorgit altres cites gastronòmiques al nostre entorn, que evidentment també van trobant el seu públic”, va apuntar la cònsol major, Maria del Mar Coma.