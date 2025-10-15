Mercat
La Fira d'Andorra la Vella comptarà amb 197 expositors
El pressupost que es destina a la cita és de 530.000 euros, una xifra similar a anys anteriors
La 46a Fira d'Andorra la Vella comptarà amb fins a 197 expositors, deu més que l'any passat. La Fira tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 d'aquest mes. En concret hi haurà 45 expositors comercials, divuit de productors agroalimentaris, 61 parades al mercat artesanal, 21 estands exteriors i dotze concessionaris, a banda de les entitats que hi prendran part. El pressupost que es destina a la cita és de 530.000 euros, una xifra similar a anys anteriors per oferir una fira que vol continuar sent "molt més que un esdeveniment comercial", refermant-se com a "punt de trobada" de la població. Precisament, incidint en aquest concepte l'estand d'Andorra la Vella estarà centrat en la creació de comunitat i en una mirada cap al futur de la parròquia. En aquest sentit, els ciutadans podran dir-hi la seva sobre l'Andorra la Vella del futur en el marc del procés de reflexió al voltant del pla d'urbanisme.
