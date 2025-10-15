Cultura
El Fargo tornarà a rodar per les parròquies a la primavera del 2026
El vehicle històric tornarà a circular gràcies a un projecte col·lectiu de recuperació patrimonial
"El motor ha estat un miracle. Tot i el temps que tenia, es va poder restaurar". El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha anunciat que l’autobús històric Fargo, símbol cultural de la comunitat, tornarà a circular per si sol després d’un procés de restauració complet. “La restauració exterior ja està feta i el motor també està recuperat”, ha explicat Closa, afegint que d'aquí a poc es farà l’assemblatge a Escaldes per evitar moure el vehicle.
El conseller ha expressat la seva emoció pel projecte. "El Fargo és un autobús de tothom i veure’l cobrar vida és maco, emociona i serà una imatge molt potent". Ha afegit que, fins ara, el vehicle només es movia assistidament en celebracions o filmacions, però que amb el nou assemblatge “ara crec que es podrà moure per si mateix”.
Closa ha anunciat que el Fargo recorrerà les parròquies a la primavera del 2026. Segons el conseller, cada obstacle ha estat superat gràcies a la bona voluntat de molts, fent d’aquest projecte “un fenomen curiós i especial”. "El Fargo té una cosa que cada vegada que se la dona per morta, que cada vegada que et trobes contra una paret, que no saps com evolucionarà, surt algú que amb la seva bona voluntat ho soluciona", ha remarcat Closa.
Aquest històric vehicle, fabricat al Canadà l’any 1945 i fora de circulació durant 45 anys, simbolitza els inicis del transport públic entre França i Andorra, l’arribada del turisme, la pràctica de l’esquí i el moviment de mercaderies i persones, tan característic de les zones frontereres. Aquests valors li han valgut la inscripció a l’inventari general del patrimoni cultural.
Recuperat per l’associació Velles Cases Andorranes amb el suport del comú i del Govern, el Fargo es va mostrar per primer cop durant la Festa de la Parròquia del 2023, reafirmant el compromís amb la preservació i la difusió del patrimoni cultural.