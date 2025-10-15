Activitats
Encamp obrirà les inscripcions per a l’Escola de Neu el 20 d'octubre
La iniciativa, que celebra 30 anys, es durà a terme durant onze setmanes, del 10 de gener al 29 de març de 2026
El comú d’Encamp obrirà el proper 20 d’octubre les inscripcions per a la nova temporada de l’Escola de Neu, adreçada inicialment als residents a la parròquia. El programa, que enguany arriba als 30 anys, s’allargarà durant 11 setmanes, del 10 de gener al 29 de març del 2026, amb un total de 22 sessions —excloent els dies 14 i 15 de febrer. Les activitats inclouen l’esquí, el surf de neu i el freestyle.
Com a novetat, els infants encampadans nascuts el 2021, agrupats dins del programa "Flocs de neu", faran les classes al jardí de neu de Grau Roig, mentre que els debutants del Pas de la Casa mantindran la ubicació habitual. Les inscripcions es podran fer a través del web del comú o de manera presencial als equipaments esportius d’Encamp i del Pas de la Casa.
El preu per als residents és de 257,60 euros i per als no residents, que podran inscriure’s a partir del 27 d’octubre, de 472,10 euros. Pel que fa als debutants, el cost serà de 124,30 euros per als residents i 236,10 per als no residents. S’oferiran descomptes del 10% per als membres del Club Piolet o Carnet Jove, i del 20% per al segon germà o germana inscrit.