ANDORRA LA VELLA
El comú reserva dos milions per a l’edifici de lloguer per a gent gran
La corporació aprova una despesa plurianual per al 2026 i el 2027 de 750.000 i 125.000 euros, respectivament
El consell de comú d’Andorra la Vella va decidir ahir a la tarda per unanimitat aprovar el conveni de cessió amb la propietat de l’edifici situat entre l’avinguda Santa Coloma, 24, i el carrer Roureda de Sansa, 13. Les obres de rehabilitació i reforma de l’immoble tindran un cost total aproximat de dos milions d’euros.
El bloc acollirà 18 nous pisos, dels quals nou d’una habitació i nou tipus estudi, repartits en sis plantes i destinats a persones grans de la parròquia, seguint la mateixa filosofia que l’hostal Calones. “El projecte permetrà donar nova vida a un immoble amb ús hoteler que feia més de cinc anys que estava tancat”, va resumir el conseller d’Habitatge, Marc Torrent.
Els treballs s’executaran durant els exercicis 2026 i 2027, i per finançar-los també van aprovar-se dues partides de 750.000 i 1.250.000 euros, respectivament. L’acord estableix una cessió d’ús per 30 anys amb un lloguer mensual de 7.110 euros i un període de carència de tres anys durant el qual el comú no haurà d’assumir el pagament. El conveni amb la propietat de l’immoble, l’antiga residència Jaume I, se signarà en les setmanes vinents, segons va anunciar Torrent durant la sessió. Els treballs es faran sense modificar ni l’estructura, ni la façana, ni la coberta, per mantenir la integració de l’immoble en el seu entorn urbà.
D’altra banda, el comú també ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de rehabilitació d’un habitatge situat al carrer del Puial, que també s’incorporarà al programa Reviu. El projecte, valorat en 95.000 euros, forma part de les polítiques comunals per fomentar l’habitatge assequible i recuperar pisos buits a la parròquia.
L’actuació preveu una intervenció completa per adequar l’immoble a les necessitats actuals d’habitabilitat, seguretat i eficiència energètica. Del cost total, 60.000 euros seran finançats pel comú amb càrrec al pressupost del 2025, mentre que els 35.000 euros restants aniran a càrrec dels propietaris. La cessió s’ha establert per a 15 anys, durant els quals el comú aportarà 13.500 euros a fons perdut, i la resta del finançament es compensarà amb el pagament mensual del lloguer als propietaris.
ESTIRA-I-ARRONSA PER FILTRACIONS A LA PLAÇA DEL POBLE
També en resposta a una pregunta de la minoria, la consellera de Social, Maria Nazzaro, va recordar que els horaris de la casa pairal seran de nou del matí a una de la tarda i de dos quarts de quatre a dos quarts de vuit. No es retallarà cap franja d’ús exclusiu de l’espai per als padrins, va remarcar.