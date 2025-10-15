BOPA

Andorra la Vella adjudica els columbaris al cementiri de Santa Coloma per 39.875 euros

L'empresa encarregada dels treballs serà la constructora immobiliària Carracedo

El cementiri de Santa Coloma.

Redacció
Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat les obres de construcció de columbaris al cementiri de Santa Coloma per un import de 39.875,01 euros. Tal com surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'empresa adjudicatària ha estat la constructora immobiliària Carracedo, que tindrà un màxim de set setmanes per completar les obres.

