La Massana
Roger Fité i Bet Rossell participen en una sessió sobre eleccions a l’Escola Andorrana
Els alumnes de 5è treballen el funcionament del procés electoral com a part del projecte per escollir els delegats de classe
El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, i la consellera d’Educació, Bet Rossell, han visitat aquesta tarda l’Escola Andorrana per participar en una sessió educativa amb els alumnes de 5è. L’activitat s’emmarca en el projecte que els infants estan treballant sobre les institucions andorranes, i que avui s’ha centrat en el funcionament de les eleccions.
Els alumnes han pogut conèixer de primera mà com es desenvolupa un procés electoral: des de la seva preparació fins a la jornada de votació i el recompte de vots. La sessió ha estat molt participativa i ha despertat un gran interès entre els estudiants.
L’activitat forma part del projecte d’aula que culminarà amb les eleccions dels delegats de classe. Els alumnes hauran de presentar propostes per millorar la vida escolar i seguir tot el procediment electoral, com a exercici pràctic i pedagògic.