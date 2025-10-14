Successos
El comú de la Massana denuncia a la Fiscalia irregularitats en la gestió del pla de pensions
La persona encarregada del pla al comú de la Massana ha estat suspesa de la feina
El comú de la Massana ha anunciat que ha detectat l’existència de presumptes irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionaris i que ha portat els fets a la justícia. La corporació explica que un cop detectades aquestes possibles irregularitats, i seguint les recomanacions del gabinet jurídic, es va procedir a posar els fets en coneixement de la Fiscalia, per tal que determini si poden ser constitutius de responsabilitat penal.
El comú assenyala que a nivell intern va incoar un expedient disciplinari contra el treballador responsable de la gestió del pla de pensions. Com a mesura cautelar, i amb caràcter provisional, es va acordar la suspensió de funcions d’aquesta persona per garantir la imparcialitat i la correcta instrucció de l’expedient.
La corporació de la Massana assegura que s’actua amb rigor i responsabilitat per preservar els interessos públics i la transparència en la gestió dels recursos dels treballadors comunals.
Notícia pendent d'ampliació