FINS AL 31 D'OCTUBRE
Les obres a la Comella tallen la circulació i anul·len el servei de bus escolar
El comú d’Andorra la Vella ha informat d’un tall total de circulació a la carretera de la Comella (CS-101), a l’altura del quilòmetre 4,5, a causa dels treballs d’obra que s’hi estan realitzant. La mesura, que afecta els dos sentits de la marxa, està vigents des d’ahir fins al 31 d’octubre.
Durant aquest període no hi haurà servei de bus escolar a la zona i el Govern avaluarà la possible reobertura de la via durant els caps de setmana en funció de l’estat d’execució dels treballs. Es recomana als conductors planificar els trajectes amb antelació i utilitzar vies alternatives mentre durin les obres.
Els treballs consistiran a arranjar una deformació notable de la calçada, substituir les barreres de contenció i fer una cuneta nova, així com reparar els sistemes de drenatge de les aigües pluvials i adequació dels pous. L’adjudicaciódels treballs es va fer fa un any l’empresa Progec, per un import de 295.358 euros.