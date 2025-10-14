ANDORRA LA VELLA
Herreweghe i Orlinski, caps de cartell de la Temporada MoraBanc
Les entrades es posen a la venda l’1 de novembre amb un preu d’entre 20 i 30 euros, mentre que l’abonament s’ofereix per 150
Philippe Herreweghe i Jakub Józef Orlinski són els caps de cartell de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella. El director d’orquestra i de cor belga dirigirà el Collegium Vocale Gent el 22 de gener a dos quarts de nou del vespre al Centre de Congressos. El conjunt coral flamenc interpretarà les cantates BWV 14 i BWV 186 i la Missa brevis BWV 233 de Johann Sebastian Bach. Herreweghe és un dels pioners de l’aproximació històrica a la música barroca. Orlinski tancarà el cicle amb el pianista Michal Biel el 21 d’abril a dos quarts de nou del vespre al Centre de Congressos. El contratenor i breakdancer, un dels protagonistes de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París 2024, és una de les figures més populars del panorama clàssic actual.
Les entrades es posaran a la venda l’1 de novembre amb un preu d’entre 20 i 30 euros i descomptes per a gent gran, joves, alumnes de l’Institut de Música i persones amb discapacitat. Una de les novetats és la possibilitat d’accedir a tots els concerts amb un abonament de 150 euros.
El cicle inclòurà altres noms destacats, com ara la companyia de dansa del ballarí madrileny Sergio Bernal, amb un homenatge a Rodin; el trio format pels germans Lluís Claret (violoncel), Gerard Claret (violí) i Josep Colom (piano), que oferirà un recital de peces de l’últim classicisme i el primer romanticisme; el grup català El Petit de Cal Eril, amb la proposta de folk-pop metafísic; el compositor i teclista Carles Viarnès, que presentarà una proposta contemporània d’ambients sonors amb orgue i sintetitzadors; Thibaut Garcia i Antoine Morinière, amb una adaptació per a dues guitarres de les Variacions Goldberg de Bach, i la Júnior Ballet de l’Òpera de París.
La programació es completarà amb conferències divulgatives, com la de l’arquitecte i divulgador cultural Miquel del Pozo, que dedicarà a l’univers artístic de Rodin, o la del professor de l’Institut de Música Josep Comellas, que aprofundirà en les Variacions Goldberg amb l’objectiu d’oferir eines per gaudir més intensament de les propostes.
El cicle té un pressupost de 200.000 euros i el suport de les ambaixades espanyola i francesa, així com de la delegació de la Generalitat de Catalunya. “L’any passat vam reunir més de 3.000 espectadors i tot trencant barreres: vam sortir al carrer, vam arribar a les escoles i vam obrir nous espais com el Teatre Comunal. Enguany modernitzem el logotip i apostem per un llenguatge més contemporani que connecti amb les noves generacions, però sense perdre l’essència d’allò que ha fet gran la Temporada”, va remarcar la cònsol menor, Olalla Losada.