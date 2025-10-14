FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DE MERITXELL
Fent Camí connecta els joves amb el món laboral al comú d’Escaldes
Els participants visiten departaments comunals per valorar futures pràctiques
Un grup d’onze joves d’entre 16 i 21 anys, integrants del programa prelaboral Fent Camí, van visitar ahir el comú d’Escaldes-Engordany per conèixer de prop la realitat laboral de l’administració pública. Aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), té com a objectiu acompanyar els joves en el procés d’inserció al món laboral a través d’experiències pràctiques i observació directa en entorns professionals reals.
Durant la jornada, els participants van visitar els departaments d’Esports i Gimnàs, així com el de la Gent Gran i la llar de jubilats. Aquesta immersió els va permetre descobrir com es desenvolupen les activitats quotidianes, entendre millor les dinàmiques laborals i resoldre dubtes sobre el funcionament intern dels serveis. La visita va estar pensada perquè els joves poguessin explorar àrees molt diferents, tant des del punt de vista de l’atenció al públic com de la gestió interna dels serveis comunals.
Aquestes trobades tenen com a finalitat que els joves valorin si els agradaria continuar la seva experiència formativa en algun d’aquests departaments mitjançant unes pràctiques professionals que s’iniciarien durant el mes de novembre. A través d’aquestes estades podran consolidar habilitats, adquirir nous coneixements i definir millor el seu camí professional, amb el suport de l’equip pedagògic i dels referents laborals del comú.
La col·laboració entre el comú d’Escaldes-Engordany i la fundació referma el compromís de la parròquia amb la inclusió social i el suport actiu a la joventut. La iniciativa compta amb resolució favorable per part de la Conava i s’integra dins del programa educatiu del centre de formació professional d’Aixovall, orientat a la preparació i acompanyament prelaboral dels joves del país.