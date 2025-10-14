Ordino
Els vins catalans seran els protagonistes de la 33a Mostra Gastronòmica
El jurat d'enguany estarà format per crítics d'alt nivell i amb la presència de dos restaurants amb Estrella Michelin
La Mostra Gastronòmica d'Andorra tornarà a Ordino el proper cap de setmana del 8 i 9 de novembre per celebrar la seva 33a edició amb la participació d'una vintena de restaurants i diverses novetats. De fet, una de les més rellevants serà —com ja es va fer l'any passat amb el formatge— el fet que el vi serà el producte protagonista i convidat d'enguany. Aquesta elecció, que ha decidit l'organització, farà que molts dels plats que els cuiners prepararan durant la mostra estiguin elaborats amb vi, reduccions de vi o similars. A més, l'espai Ordino Gourmet comptarà amb la presència de viticultors que exposaran i presentaran els seus vins al públic. "Un altre dels trets característics o fets importants relacionats amb el vi és que comptarem amb la col·laboració de l’INCAVI (l’Institut Català de la Vinya i el Vi), i seran ells qui ens proporcionaran tots els vins —tots de la DO Catalunya— que els comensals podran degustar durant el dinar i la mostra", ha assenyalat el representant de Menja’t Andorra, Toni Corominas, durant la presentació, qui també ha avançat que un dels tast de vins es farà a càrrec del Celler Casus Belli, d’Ordino.
La Mostra també comptarà enguany amb un jurat professional format per crítics gastronòmics d'alt nivell, com el crític de La Vanguardia, Josep Vilella, l'experiodista de TV3, Joan Besson, i l’expert en gastronomia local, Josep Lluís Trabal. Aquest jurat, més enllà del tradicional premi de votació popular —que es manté—, encapçalarà un nou guardó per escollir el millor plat de la mostra. A més, l’edició d’aquest any comptarà amb la presència de dos restaurants distingits amb Estrella Michelin: el restaurant Fonda Xesc del Ripollès i l’establiment gastronòmic Ibaya, ubicat a l’Sport Hotel Hermitage. Finalment, una altra de les novetats destacades és que el Saló Ordino Gourmet canviarà d’ubicació i se celebrarà al carrer Major, amb l’objectiu de guanyar visibilitat i, de retruc, afavorir les vendes. "Les famílies d'Ordino segueixen reunint-se al voltant de la taula de la Mostra Gastronòmica. És una tradició i una data assenyalada al calendari. I això ens fa sentir orgullosos i ens motiva a continuar oferint-la, tot i que és cert que últimament han sorgit altres cites gastronòmiques al nostre entorn, que evidentment també van trobant el seu públic", ha apuntat Coma.
El cap de setmana també inclourà una nova edició del GastroLab dedicat a tallers adreçats tant a adults com a infants que es duran a terme a la Sala la Buna i inclouran activitats com tastos de mel, formatges, i carns de diferents orígens. També s’hi faran demostracions de cuina a càrrec de joves xefs andorrans com el xef i propietari del restaurant l'Ensegur, Josep Moráguez, i la cap de rebosteria del restaurant Ibaya, Sofia Sarasqueta. Diumenge al matí, els més petits podran participar en tallers adaptats a la seva edat amb el suport de l'alumnat del Lycée Comte de Foix.
Corominas i Coma, han anunciat que part dels beneficis es destinaran a UNICEF, i que les places són limitades i cal inscriure’s prèviament a través de la plataforma 4Tickets que permetrà adquirir, a partir de finals d’aquesta setmana, les entrades per a la Mostra amb un preu anticipat de 42 euros pels adults i 20 euros pels infants.