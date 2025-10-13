Andorra la Vella
Tall de circulació a la carretera de la Comella fins al 31 d’octubre
El comú d'Andorra la Vella informa que no hi haurà servei de bus escolar
El comú d'Andorra la Vella ha informat d’un tall total de circulació a la carretera de la Comella (CS-101), a l’altura del quilòmetre 4,5, a causa dels treballs d’obra que s’hi estan realitzant. La mesura, que afecta els dos sentits de la marxa, estarà vigent del 13 al 31 d’octubre.
Durant aquest període no hi haurà servei de bus escolar a la zona, i el Govern avaluarà la possible reobertura de la via durant els caps de setmana en funció de l’estat d’execució dels treballs. Es recomana als conductors planificar els trajectes amb antelació i utilitzar vies alternatives mentre durin les obres.