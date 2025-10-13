VACANCES
Inscripcions per a les activitats esportives i de lleure de Tots Sants
Les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure de les vacances escolars de Tots Sants s’obren avui. L’oferta, adreçada a infants i joves de 3 a 16 anys, inclou més de 300 places repartides entre cinc campus esportius, el casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma. Les activitats es desenvoluparan entre el 27 i el 31 d’octubre.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, es proposen cinc campus diferenciats: bàsquet (5-11 anys), futbol sala (5-12 anys), multiesports (6-13 anys), voleibol (6-12 anys) i una combinació de pàdel, esquaix i natació (8-16 anys). Paral·lelament, el Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma disposen de 125 places per a infants de 3 a 7 anys.
Les activitats estan organitzades pels departaments d’Esports i de Social de la capital, amb la col·laboració dels clubs esportius. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web andorralavella.ad/inscripcions.