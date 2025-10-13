SANT JULIÀ DE LÒRIA
El FesTac tanca la quarta edició amb 3.500 visitants
Aquest any hi ha hagut uns mil espectadors més que el 2024
El Festival de Teatre de Carrer, FesTac, ha tancat la seva quarta edició amb més de 3.500 visitants, uns mil espectadors més que l’any passat. Així ho va anunciar ahir la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, en el balanç del certamen, que enguany ha comptat amb un total de 21 propostes escèniques pensades per a totes les edats.
“Ens fa una alegria immensa veure que aquest festival s’està consolidant, que el públic s’està fidelitzant i, fins i tot, estem aconseguint que nous públics s’afegeixin a la proposta i confiïn en l’associació FesTac, en el comú i en les institucions que ens donen suport per tirar endavant aquest festival”, va assenyalar Areny, que va atribuir aquest èxit, en part, al bon temps, a la coincidència de dates amb el festival L’AndArt i a l’augment de la qualitat dels espectacles, gràcies a la nova proposta programàtica que ha inclòs muntatges molt ben rebuts pel públic com Forat, de la companyia Dudu Arnalot, o L’Actitud, de la companyia Jam.
Areny va recordar que el festival va néixer de la iniciativa d’un col·lectiu professional del món del teatre, i va subratllar que enguany ha comptat amb el suport del Govern, les ambaixades espanyola i francesa, i la delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra. A més, va expressar la voluntat que el festival s’arreli al territori i que se’n pugui garantir la continuïtat.