Inclusió
Els joves del programa Fent Camí visiten el comú d’Escaldes per conèixer diversos departaments
La iniciativa, impulsada per la Fundació Nostra Senyora de Meritxell, promou la inserció laboral de persones d’entre 16 i 21 anys
El comú d’Escaldes-Engordany ha rebut avui la visita dels onze joves participants del programa prelaboral Fent Camí. La iniciativa és de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), i està adreçada a joves d’entre 16 i 21 anys vinculats al Centre de Formació Professional d’Aixovall. L’objectiu del programa és acompanyar-los en el procés d’inserció laboral, oferint-los experiències pràctiques en entorns professionals reals.
Els joves han pogut conèixer de prop la feina dels departaments d’Esports i Gimnàs, i de la Gent Gran i la Llar de Jubilats, descobrint-ne les tasques diàries i el funcionament intern. Aquesta trobada s’emmarca dins del procés d’exploració vocacional del programa i permet als participants valorar possibles pràctiques professionals, que podrien començar al mes de novembre.