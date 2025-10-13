ANDORRA LA VELLA
La digitalització de la xarxa d’aigua potable, enllestida al novembre
La intervenció permetrà detectar fuites d’una manera molt més ràpida i controlar els consums de cada zona
A finals de l’any 2023, el comú d’Andorra la Vella va començar a desplegar el projecte de digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable, que consisteix a dividir la xarxa de la parròquia en quinze sectors i instal·lar-hi eines digitals per poder detectar fuites d’una manera molt més ràpida i controlar els consums de cada zona. En una primera fase es van entomar els treballs de cinc sectors i és previst que la segona, que inclou els altres deu, estigui finalitzada a principis del mes de novembre.
D’aquesta manera, cal recordar que a finals de l’any passat es van adjudicar els treballs de la segona fase de digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable. Concretament, les intervencions escaients en els deu sectors que quedaven pendents després d’una primera tanda d’actuacions. Aquests treballs han estat distribuïts pel centre de la parròquia, el solà d’Andorra la Vella i la zona de la Comella. Les obres es van iniciar el mes de gener i, ara com ara, s’han dut a terme nou dels deu sectors.
D’aquesta manera, i segons assenyalen a l’agència de notícies ANA fonts del comú, està previst que durant el mes d’octubre s’acabi l’últim sector de la xarxa d’aigua i es facin els treballs necessaris per posar en servei els deu adjudicats en aquesta segona fase. Amb aquestes actuacions la totalitat de l’entramat d’aigua potable haurà estat sectoritzat a principis del mes de novembre.
Primera fase
A mitjan any 2024 es van finalitzar els treballs de la primera fase de digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable, que van consistir a realitzar els cinc sectors ubicats a Santa Coloma i la Margineda i a instal·lar les eines informàtiques de control del subministrament d’aigua des de les captacions fins als clients.
La realització d’aquests primers sectors ja han permès detectar i reparar diverses fuites d’aigua i millorar l’eficiència de la xarxa d’aigua potable, segons valoren fonts de la corporació comunal.
En resum, els treballs, incloent-hi els que ja va emprendre la corporació anterior, permetran consolidar l’eficiència global de la xarxa i situar-la en percentatges superiors al 80 per cent, considerats òptims. Cal tenir en compte que, segons l’informe Anàlisi de l’eficiència hidràulica de la xarxa d’aigua potable d’Andorra la Vella i proposta d’actuacions, encarregat pel comú de la capital l’estiu del 2022, fa cinc anys el rendiment se situava just per sota del 60 per cent.
El projecte
- DIGITALITZACIÓ I SECTORITZACIÓ DE LA XARXA. Els treballs de digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable de la capital, iniciats a finals del 2023 per la corporació anterior, estaran enllestits a principis de novembre.
- DETECCIÓ DE FUITES I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA. Les actuacions comunals ja han permès detectar i reparar diverses fuites d’aigua i millorar l’eficiència de la xarxa. Les intervencions s’han fet en diversos punts de la parròquia.
- INCREMENT DEL RENDIMENT GLOBAL. Les intervencions fetes a la xarxa des de finals del 2023 han permès incrementar-ne el rendiment per sobre del 80%, una xifra considerada òptima pels experts en la matèria.