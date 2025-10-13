Andorra la Vella
El comú de la capital presenta el pla estratègic de l’Arc Patrimonial i obre un procés participatiu
El projecte busca posar en valor el patrimoni històric del territori i reforçar la identitat cultural de la parròquia
El comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest vespre, a l’església de Santa Coloma, el pla estratègic de l’Arc Patrimonial, que incorpora un procés participatiu amb els veïns de Santa Coloma i la Margineda. Aquest procés permetrà que ciutadans, entitats i associacions locals puguin aportar idees i propostes sobre com preservar, difondre i donar ús als espais patrimonials que conformen el recorregut. Per facilitar la implicació, es crearà un grup de treball obert que definirà conjuntament les prioritats del projecte.
El cònsol major, Sergi González, ha destacat que l’Arc Patrimonial "és molt més que una ruta a peu, és una manera de fer viu el nostre patrimoni i compartir-lo amb tothom". El recorregut uneix els nuclis històrics de Santa Coloma i la Margineda, permetent "un viatge de més de 12.000 anys d’història, des de la Balma de la Margineda fins al Museu Columba".
La cònsol menor, Olalla Losada, ha explicat que el pla, elaborat per Rconsultors, es desplega en tres fases: una primera d’anàlisi històrica ja completada; la segona, participativa, ara en curs; i una tercera que culminarà amb propostes concretes per a la conservació i difusió del projecte. Losada ha destacat que l’objectiu és "mirar endavant sense perdre les arrels", i ha animat els veïns a implicar-s’hi: "L’Arc Patrimonial serà tan ric i tan viu com la participació que hi posem com a comunitat".