CANILLO

El berenador de Prat de Sella farà 1.100 metres quadrats

Simulació de com serà el berenador.

Simulació de com serà el berenador.Comú de Canillo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comú ha tret a concurs públic nacional el projecte per a la construcció d’un nou berenador al poble de Canillo, situat a la carretera de Prats, prop de l’aparcament del Cap de la Muntada. Aquesta actuació vol contribuir a reorganitzar i dignificar els espais públics destinats al lleure, amb l’objectiu d’oferir un entorn centralitzat, segur i sostenible. El nou espai, de 1.100 metres quadrats, comptarà amb una zona de pícnic de 855 metres quadrats, 14 taules amb bancs de fusta, una àrea de barbacoes de 200 metres quadrats i un espai amb safareigs i punts d’aigua. El disseny aposta per una arquitectura integrada al paisatge, amb materials naturals de proximitat com pedra del país, pissarra i acer corten, i una estètica que busca minimitzar-ne l’impacte visual.

Etiquetes:

El disseny de l'espai s'integrarà al paissatge

tracking