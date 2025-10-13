CANILLO
El berenador de Prat de Sella farà 1.100 metres quadrats
El comú ha tret a concurs públic nacional el projecte per a la construcció d’un nou berenador al poble de Canillo, situat a la carretera de Prats, prop de l’aparcament del Cap de la Muntada. Aquesta actuació vol contribuir a reorganitzar i dignificar els espais públics destinats al lleure, amb l’objectiu d’oferir un entorn centralitzat, segur i sostenible. El nou espai, de 1.100 metres quadrats, comptarà amb una zona de pícnic de 855 metres quadrats, 14 taules amb bancs de fusta, una àrea de barbacoes de 200 metres quadrats i un espai amb safareigs i punts d’aigua. El disseny aposta per una arquitectura integrada al paisatge, amb materials naturals de proximitat com pedra del país, pissarra i acer corten, i una estètica que busca minimitzar-ne l’impacte visual.
El disseny de l'espai s'integrarà al paissatge