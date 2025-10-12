Balanç
L'oficina de turisme d'Escaldes tanca l'estiu amb més d'11.000 visitants
Els espanyols i francesos encapçalen les visites en una temporada que consolida la parròquia com a referent turístic del país
L’estiu confirma l’èxit turístic d’Escaldes-Engordany, amb xifres rècord de visitants i un interès creixent pel Projecte Caldes, convertit en un dels principals reclams de la parròquia. Entre l’1 de juliol i el 7 de setembre, l’oficina de turisme ha atès 11.192 persones, de les quals 8.117 provenien d’Espanya, 1.190 de França, 1.570 d’altres nacionalitats i 315 eren residents al país. Des de l’inici de l’any fins al 14 de setembre, el total acumulat arriba als 19.860 visitants, consolidant la nova ubicació de l’oficina, a la plaça Santa Anna, com un punt de referència per a turistes i residents. Les consultes més habituals han estat sobre els espais vinculats al Projecte Caldes, l’escultura L’Aigua i la Forma, i els museus de la parròquia, com el CAEE i el Museu Carmen Thyssen, a més de les zones comercials i les rutes naturals i culturals com la Vall del Madriu, els Tamarros i Macarulla.
Engolasters ha viscut també una temporada històrica, amb 17.861 visitants, un 13,6% més que el 2024. L’espai es consolida com a destinació de turisme familiar i de lleure, gràcies a itineraris molt freqüentats com el camí de les Pardines, el Camí hidroelèctric de FEDA, el Bosc Aventura o el circuit de BTT.