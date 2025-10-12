Sant Julià de Lòria
El Festac tanca la quarta edició amb més de 3.500 espectadors
La xifra de visitants ha augmentat en mil més respecte a l'any anterior
El Festival de Teatre de Carrer, Festac, ha tancat la seva quarta edició amb més de 3.500 visitants, uns mil espectadors més que l'any passat. Així ho ha anunciat aquest diumenge la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, durant el balanç del certamen, que enguany ha comptat amb un total de 21 propostes escèniques pensades per a totes les edats. "Ens fa una alegria immensa veure que aquest festival s’està consolidant, que el públic s’està fidelitzant i, fins i tot, estem aconseguint que nous públics s’afegeixin a la proposta i confiïn en l’associació Festac, en el comú i en les institucions que ens donen suport per tirar endavant aquest festival" ha assenyalat Areny, qui ha atribuït aquest èxit, en part, al bon temps, a la coincidència de dates amb el festival L'AndArt i a l’augment de la qualitat dels espectacles, gràcies a la nova proposta programàtica que ha inclòs muntatges molt ben rebuts pel públic com ‘Forat’ de la companyia Dudu Arnalot o ‘L’Actitud’ de la companyia Jam.
Areny ha recordat que el festival va néixer de la iniciativa d’un col·lectiu professional del món del teatre, i ha subratllat que enguany ha comptat amb el suport del Govern, les ambaixades espanyola i francesa, i la delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra. A més, ha expressat la voluntat que el festival s’arreli al territori i que es pugui garantir la seva continuïtat en el temps. “El comú hi dona ple suport, i aquests pròxims dos anys el seguirem recolzant, però ens agradaria que aquest projecte ens superés, és a dir, que vingui qui vingui, pugui creure aquesta iniciativa, perquè s’ha consolidat al territori i també a nivell nacional” ha conclòs.
Per la seva banda, el director artístic del FesTac, Juanma Casero, ha volgut destacar la presència al Festac de companyies i artistes locals, com Emma Riba, Anna Mangot o la Jove Companyia Nacional, que —segons ell— mantenen un alt nivell escènic i es beneficien de la interacció amb propostes més consolidades. “Per mi, s’han de destacar els esforços de les companyies locals per sumar i no baixar la qualitat respecte als espectacles de fora, que sovint arriben amb un recorregut i un reconeixement molt important” ha Casero.