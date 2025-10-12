INTERPARROQUIAL
Els animalistes aproven que s’hagi de compensar pel bestiar atacat
L’associació GosSOS recalca que la millor solució per promoure el respecte a les normes és conscienciar i sensibilitzar els propietaris
La proposta del Govern d’obligar el propietari d’un gos que mati o fereixi bestiar a compensar econòmicament el ramader rep el suport –amb matisos– de les associacions animalistes.
Tot i que les entitats són prudents en els posicionaments perquè la modificació de la Llei de tinença i control d’animals de companyia, anunciada al començament d’aquesta setmana pel ministre potaveu, Guillem Casal, no és ara com ara més que una idea, Audrey Montel, presidenta de GosSOS, considera “important” que es trobi “una solució perquè els ramaders puguin obtenir una indemnització en cas d’accident provocat i sempre que hi hagi hagut negligència”. Per la seva part, el responsable de l’Asssociació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA), Jaume Vilamajó, qualifica de “normal” que l’executiu busqui un remei a aquest problema mitjançant les sancions. “Hi ha molta gent que deixa el gos lliure a la muntanya , i això no pot ser. N’hi ha que ataca el bestiar i fins i tot la fauna salvatge”, alerta.
Civisme
Més enllà del debat sobre l’enduriment de la llei, GosSOS defensa que cal posar el focus més aviat en la promoció del civisme: “Pensem que la convivència entre tots els ciutadans és essencial. Sempre hem estat oberts a participar en campanyes de sensibilització i informatives per reforçar el respecte de les normes i dels altres actors”. La millor opció, reitera l’associació, és la “conscienciació”. En definitiva, es tracta de crear un clima de bona relació entre els qui tenen gos i els qui no en tenen.
ARPA, per la seva banda, reclama als propietaris de gossos que tinguin més cura quan surten a passejar o a córrer per la muntanya a fi de millorar la convivència entre tots els col·lectius. “Cal vigilar”, els recomana Vilamajó.
GosSOS, a més, demana al Govern i les forces parlamentàries que en el marc del debat legislatiu es plantegi una modificació de la normativa sobre benestar animal “i es prohibeixi totalment i sense excepcions qualsevol estri o eina dit de càstig o d’educació dels animals en general i, sobretot, dels gossos”.
Fa uns dies alguns ramaders van denunciar al Diari l’incivisme d’alguns propietaris de gossos. A la vall d’Ordino, lamenten, els prats situats més a la vora dels nuclis urbans han esdevingut zones d’esbarjo no autoritzades per als cans, una part dels quals escampen paràsits que també afecten el bestiar. Alguns ramaders també alerten que han perdut caps de bestiar per les mossegades de gossos.