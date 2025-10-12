Infraestructures
Canillo impulsa un nou berenador sostenible per potenciar els espais públics de lleure
Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 21 de novembre
El comú de Canillo ha tret a concurs públic nacional el projecte per a la construcció d’un nou berenador al poble de Canillo, situat a la carretera de Prats, prop de l’aparcament del Cap de la Muntada. Aquesta actuació s’emmarca en la voluntat de la corporació de reorganitzar i dignificar els espais públics destinats al lleure, amb l’objectiu d’oferir un entorn centralitzat, segur i sostenible. El nou espai, de 1.100 metres quadrats, comptarà amb una zona de pícnic de 855 metres quadrats, 14 taules amb bancs de fusta, una àrea de barbacoes de 200 metres quadrats i un espai amb safareigs i punts d’aigua.
El disseny aposta per una arquitectura integrada al paisatge, amb materials naturals de proximitat com pedra del país, pissarra i acer corten, i una estètica que busca minimitzar l’impacte visual. Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, "volem la integració paisatgística, l’ús de materials de proximitat i la reducció de l’impacte ambiental dels projectes comunals; aquest berenador n’és un bon exemple: funcional, segur i sostenible". El projecte també té en compte la seguretat i eficiència en la gestió dels recursos naturals, amb connexions optimitzades a la xarxa d’aigua i accés directe per als serveis d’emergència.
El comú busca fomentar la convivència i l’ús social dels espais públics, oferint un punt de trobada per a residents i visitants i reforçant el compromís de la parròquia amb la sostenibilitat i la qualitat de vida. Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 21 de novembre.