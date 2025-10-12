Activitats
Andorra la Vella obrirà demà les inscripcions per als campus i activitats de Tots Sants
S’ofereixen més de 300 places
El comú d’Andorra la Vella obre aquest dilluns, 13 d’octubre, les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que es duran a terme durant les vacances escolars de Tots Sants, adreçades a infants i joves d’entre 3 i 16 anys. En total, s’ofereixen més de 300 places, distribuïdes en cinc campus esportius i en les activitats del casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma. Les propostes es desenvoluparan del 27 al 31 d’octubre, organitzades pels departaments d’Esports i Social amb la col·laboració dels clubs esportius del país.
Pel que fa a l’oferta esportiva, s’han programat cinc campus: bàsquet (de 5 a 11 anys), futbol sala (de 5 a 12 anys), multiesports (de 6 a 13 anys), voleibol (de 6 a 12 anys) i pàdel, esquaix i natació (de 8 a 16 anys). A més, el Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma disposen d’un total de 125 places per a nens i nenes d’entre 3 i 7 anys. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del comú.