Activitats

Andorra la Vella obrirà demà les inscripcions per als campus i activitats de Tots Sants

S’ofereixen més de 300 places

Infants en un campus esportiu d'Andorra la Vella en una edició anterior.

Infants en un campus esportiu d'Andorra la Vella en una edició anterior.Comú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella obre aquest dilluns, 13 d’octubre, les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que es duran a terme durant les vacances escolars de Tots Sants, adreçades a infants i joves d’entre 3 i 16 anys. En total, s’ofereixen més de 300 places, distribuïdes en cinc campus esportius i en les activitats del casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma. Les propostes es desenvoluparan del 27 al 31 d’octubre, organitzades pels departaments d’Esports i Social amb la col·laboració dels clubs esportius del país.

Pel que fa a l’oferta esportiva, s’han programat cinc campus: bàsquet (de 5 a 11 anys), futbol sala (de 5 a 12 anys), multiesports (de 6 a 13 anys), voleibol (de 6 a 12 anys) i pàdel, esquaix i natació (de 8 a 16 anys). A més, el Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma disposen d’un total de 125 places per a nens i nenes d’entre 3 i 7 anys. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del comú.

tracking