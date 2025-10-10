Sant Julià de Lòria
El FesTac arrenca la quarta edició amb més complicitats i aposta pel talent local
Per primera vegada col·laboren les ambaixades espanyola i francesa, així com la Generalitat de Catalunya
El FesTac, Festival de Teatre al Carrer de Sant Julià de Lòria, inaugura aquest divendres la seva quarta edició amb la voluntat d’aplegar més espectadors que l'edició anterior, que va arribar a les 2.500 persones, gràcies als 21 muntatges programats de 18 companyies, quatre de les quals són d’autoria andorrana. Enguany, el festival consolida la seva dimensió internacional gràcies a la col·laboració del comú, el Govern i, per primera vegada, de les ambaixades espanyola i francesa, així com de la Generalitat de Catalunya.
La consellera de Cultura del comú, Teresa Areny, ha destacat que els espectacles es despleguen en nou espais singulars de la parròquia, per tal que el públic “descobreixi racons menys coneguts però plens d’encant”. Areny considera que “el públic està preparat per refermar la tradició teatral a casa nostra”. La consellera assegura que “Sant Julià és una parròquia merament teatral, des de fa molts, molts anys”, i que el FesTac contribueix a reforçar aquesta identitat cultural. Afegeix que, amb l’obertura dels teatres de l’Auditori Claror i l’Auditori Rocafort, “esperem fer encara molt més gran aquest espai escènic que és la parròquia de Sant Julià de Lòria”.
La delegada catalana a Andorra, Anna Vives, explica que “és el primer any que donem suport al FesTac i ho fem evidentment per fomentar la presència d'actors i de grups catalans”, ja que considera que “com a cultures germanes és molt positiu que potenciem aquesta presència de totes aquestes companyies que vinguin a Andorra i que es generi aquest intercanvi cultural entre dos territoris que culturalment i lingüísticament tenim tant a veure”.
Dramatúrgia a peu de carrer
L’espectacle inaugural, 'Foc i Lloc', de l’andorrana Emma Riba, s’ha representat a la plaça de la Germandat. Es tracta d’un solo de dansa contemporània que reflexiona sobre la identitat i la pertinença als territoris d’alta muntanya. El talent local també serà protagonista amb Cabdal, d’Anna Mangot i Jo Dansa, una proposta en col·laboració amb LandArt que reivindica l’aigua com a recurs natural i cultural.
L’artista i ballarina Emma Riba explica que 'Foc i Lloc' "és un espectacle de dansa contemporània on hi ha dos elements que conflueixen, que és una butaca i 800 quilos de pedres”, i que s’inspira en la tècnica de construcció en pedra seca per crear “un viatge on un personatge busca construir un lloc on arrelar-se, on habitar, i on es posa en valor o es reflexiona el llegat, la identitat i el patrimoni”.
Riba destaca també que “el FesTac és una iniciativa increïble, un festival molt jove que aposta per portar espectacles d’arreu de Catalunya, Espanya i França, i alhora és un aparador pels artistes d’aquí”. Agraeix el suport rebut, ja que “no només m’han contractat l’espectacle, sinó que m’han donat una miqueta de diners per la creació”, recordant que va estrenar l’obra a FiraTàrrega i ara la presenta a Andorra.
La consellera ha destacat que "l'obra creada per l’Emma Riba, pel Lluís Casahuga, amb la veu en off de l’Elena Santiago, reuneix tres artistes del país que estan fent la seva carrera professional”. En aquest sentit, ha subratllat que “per nosaltres, com a FesTac, com a comú, estem encantats que sigui així, que aquesta sigui la peça de casa, de casa nostra, que els nostres artistes siguin els que obrin aquesta quarta edició del FesTac”.
La programació internacional inclou obres com OFF i Coworkers, amb el suport de la Generalitat de Catalunya; Triplette, patrocinada per l’ambaixada espanyola; i Radio 2000 Opus 2, amb la col·laboració de l’ambaixada francesa. A més, el festival proposa activitats paral·leles com itineràncies, tallers, el Vermut del festival “La influència dels espais en la creació” i una xocolatada popular diumenge al matí, que completaran un cap de setmana dedicat a les arts escèniques i a la vida al carrer.