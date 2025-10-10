DADES DEL 2024
Escaldes lidera l’obra nova i Encamp és la parròquia amb més creixement
L’any passat es va tancar amb 432.278 metres quadrats autoritzats, un 32,4 per cent més que el 2023
La superfície autoritzada per a obra nova a Escaldes-Engordany durant el 2024 s’ha situat al capdavant del rànquing parroquial, amb 197.590 metres quadrats, gairebé el 46 per cent del total nacional. Tanmateix, la sorpresa l’ha donat Encamp, que amb 65.748 metres quadrats ha registrat un increment espectacular del 369,6% respecte a l’any anterior, el més alt de totes les parròquies. Les dades, publicades ahir pel departament d’Estadística, reflecteixen un nou pic en l’activitat constructiva al país, que globalment ha crescut un 32,4% en metres quadrats autoritzats respecte al 2023.
A més d’Escaldes i Encamp, Canillo ha registrat un augment destacable del 38,6%, amb 18.163 metres quadrats autoritzats. Andorra la Vella pràcticament ha mantingut les xifres de l’any anterior amb 97.694 metres quadrats, un lleuger increment del 0,3%, mentre que altres parròquies han experimentat descensos importants: la Massana (-55,2%), Ordino (-45,6%) i Sant Julià de Lòria (-15,7%).
En termes absoluts, les dues parròquies centrals –Escaldes i Andorra la Vella– concentren gairebé set de cada deu metres quadrats autoritzats el 2024. Aquestes xifres evidencien una forta concentració del desenvolupament urbanístic a les zones més urbanitzades, tot i que el repunt encampadà marca un possible desplaçament d’interès cap a altres àrees del país.
Pel que fa al tipus d’edificació, la construcció d’habitatges plurifamiliars continua sent el motor del sector amb 313.979 metres quadrats, un augment del 31,7% interanual. En canvi, els xalets unifamiliars cauen en picat amb només 24.543 metres quadrats, un descens del 61,4% respecte al 2023. L’augment més notable s’ha produït en la categoria d’altres edificacions –com locals comercials, oficines, magatzems i aparcaments–, que amb 93.756 metres quadrats suposen un increment del 284,9%.
La mitjana de superfície autoritzada per permís també ha crescut significativament: 4.912 metres quadrats per llicència, un increment del 36,9%. Tot i que el nombre total de permisos ha baixat lleugerament (de 91 a 88), la magnitud dels projectes és més gran, fet que apunta una promoció immobiliària de més envergadura.
Els habitatges plurifamiliars han estat especialment concentrats a Escaldes-Engordany, amb 191.292 metres quadrats autoritzats, molt per sobre de la resta. A Encamp s’han registrat 45.485 metres quadrats d’aquest tipus, mentre que a Andorra la Vella han estat 40.623. En canvi, a Ordino, Canillo i Sant Julià no s’ha superat el llindar dels 15.000 metres quadrats per a aquest ús.
En la categoria d’altres edificacions, segons Estadística, destaca especialment Andorra la Vella amb 57.071 metres quadrats, seguida per Encamp amb 20.004 i Sant Julià amb 12.020. A l’altre extrem, Ordino només ha autoritzat 85 metres quadrats en aquest grup, i la Massana no n’ha registrat cap.