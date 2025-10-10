Obres
El comú d'Escaldes reformarà l'Espai Jovent per millorar les instal·lacions
La corporació ha convocat el concurs públic per contractar els treballs
El comú d'Escaldes-Engordany vol dur a terme un seguit de millores en les instal·lacions de l'Espai Jovent. Per aquest motiu ja ha convocat el concurs públic per contractar les obres de reforma, que tenen per objectiu la redistribució d'espais.
D'aquesta manera, segons informen des del comú, a la sala gran polivalent que està situada al pis superior s'hi farà un despatx gran per a l'equip dels treballadors i on hi ha actualment els despatxos es faran sales per fer-hi tallers.
Les empreses interessades a prendre part en aquest concurs tenen fins al 19 de novembre per presentar les seves ofertes. La corporació calcula que aquests treballs puguin estar enllestits en un mes.