SANT JULIÀ DE LÒRIA
Nou agent cívic per conscienciar i denunciar incompliments en neteja
El comú aprova un paquet de mesures que posen l’accent en la millora de la higiene pública
El comú de Sant Julià de Lòria va aprovar ahir un paquet d’actuacions que posen l’accent en la millora de la higiene pública, la renovació de xarxes i la remodelació d’equipaments. L’eix central d’aquest conjunt de mesures és el pla de xoc per a la neteja de la parròquia, anunciat pel cònsol major, Cerni Cairat, i que inclou la creació de la figura d’un inspector cívic com a element clau per garantir el compliment de les noves normes.
“Volem conscienciar, perquè no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta”
Segons va explicar el cònsol durant la sessió de consell de comú, el pla actuarà de manera integral per millorar la neteja, reforçar la consciència ciutadana i actualitzar la regulació normativa, que data dels anys vuitanta. La nova ordinació substituirà l’actual marc legal i regularà aspectes com ara la gestió de residus, la presència d’excrements d’animals i el control de colònies.
“Ja es va proposar fa temps que calia una nova ordinació i n’estic plenament convençut”
El nou inspector cívic tindrà funcions de sensibilització i de sanció davant els incompliments. “Volem anar per la via de la conscienciació, perquè no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta”, va declarar Cairat.
En l’àmbit tècnic, el pla incorpora la compra d’un vehicle tipus camió amb cisterna d’aigua, valorat en 243.500 euros, destinat a reforçar la neteja en punts crítics. Aquesta dotació es combinarà amb la feina de l’inspector per oferir una resposta més eficaç a l’incivisme i a la mala gestió dels residus per part d’empreses i particulars.
Pel que fa a les infraestructures, el comú va aprovar la remodelació del parc infantil del Prat del Senzill amb un pressupost de 755.836 euros. Les obres inclouran nous jocs, espais verds i zones adaptades a totes les edats, i es preveu que s’executin durant l’hivern.
També es va adjudicar l’execució d’un nou tram de xarxa d’aigua potable i pluvial a la carretera de la Peguera (CS-131), per un import de 199.996 euros. Cairat va indicar que actualment l’eficiència de la xarxa d’aigua és del 80% i va marcar com a objectiu reduir al màxim les pèrdues.
Jardins de Juberri
El cònsol també va explicar que es preveuen mesures per millorar la gestió dels jardins de Juberri, amb “noves vies d’accés, aparcaments o el cobrament de l’entrada”, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties als veïns i mantenir la seva atractivitat turística. “En entorns turístics massificats i gratuïts s’ha d’actuar de diverses vies”, va detallar, sense descartar cap possibilitat.
Finalment, es va ratificar el pla parcial de la unitat d’actuació SURB 111 i la delimitació del terreny Camp de la Prunera, així com la reconversió d’una pòlissa de crèdit de Camprabassa en un préstec a deu anys.
El conseller de la minoria Josep Majoral va expressar el seu suport al pla de xoc i va recordar que ja en l’anterior legislatura es va posar sobre la taula la necessitat d’una nova ordinació en matèria d’higiene. “Ja es va proposar fa temps que calia una nova ordinació, i n’estic plenament convençut. De fet, un primer esborrany ja el teníem redactat”, va remarcar. Majoral també va valorar positivament les inversions aprovades, tot i matisar que responen a obligacions de manteniment ordinari.