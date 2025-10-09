Festival de Titelles
Encamp acollirà la segona edició d’'Ànima' amb cinc companyies de renom europeu
El festival tindrà lloc de l’1 al 8 de novembre al Complex Esportiu i Sociocultural
Obres potents creades per companyies de renom a nivell europeu, pensades tant per a un públic infantil com per a un públic adult. D’aquesta manera es presenta la 23a edició del Festival de Titelles d’Andorra, que tindrà lloc de l’1 al 8 de novembre al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, amb un total de cinc espectacles i amb la col·laboració d’Andorra Turisme i les ambaixades d’Espanya i França a Andorra. Es tracta de la segona edició que es fa sota el nom 'Ànima', que es va adoptar l’any passat per renovar el nom del festival i va suposar també l’obertura del certamen a nous públics i a la incorporació de propostes pensades més enllà de l’àmbit familiar. "Tendim a pensar en les titelles o en els espectacles de titelles com a propostes exclusivament infantils, però no és així. Ja vam comprovar l’any passat que van molt més enllà i que hi ha espectacles de titelles pensats per a tots els segments d’edat de la població", ha assenyalat el conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d’Encamp, Joan Sans.
